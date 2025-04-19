بعد أبوظبي.. طائرة وزير الخارجية العراقي تهبط في عمّان

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مساء السبت، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، أن فؤاد حسين، سيزور عمان يوم غد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية أيمن الصفدي، سيلتقي غدًا الاحد نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر الوزارة بعمّان".

وتأتي زيارة وزير الخارجية العراقي، إلى عمان، في ظل حراك إقليمي، تمثل بلقاء أجراه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع الرئيس السوري أحمد الشرع، فضلا عن اختتام الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران وأمريكا، حول الملف النووي، وقرب انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد.

وقبل ذلك، سلم حسين، رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، دعوةً رسمية لحضور القمة العربية في بغداد، وذلك خلال زيارة اجراها إلى أبوظبي، استمرّت ساعات.