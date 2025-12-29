بعد بلوغه مراحل متقدمة.. اختيار رئيس الوزراء يؤجل تحالف "العامري والزيدي" لوقت لاحق

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو الإطار التنسيقي، أبو ميثاق المساري، مساء اليوم الاثنين، عن تأجيل الإعلان عن التحالف الجديد بين منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وتحالف خدمات بزعامة شبل الزيدي، إلى ما بعد تسمية رئيس الحكومة الجديدة.

وقال المساري لوكالة شفق نيوز إن "التفاهمات بين زعيمي منظمة بدر وتحالف خدمات، وصلت إلى مراحل متقدمة وكان من المفترض الإعلان عن التحالف الجديد قبل مدة لكن تم تأجيل ذلك إلى ما بعد حسم مرشح رئاسة الوزراء وإعلان هويته".

وأشار إلى أن "إعلان تشكيل التحالف الجديد الذي يهدف لتحقيق التوازنات المطلوبة في العملية السياسية سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في وقت لاحق".

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، الأسبوع الماضي، بأن اجتماعات مكثفة عُقدت خلال الفترة الماضية بين قيادات منظمة بدر وتحالف خدمات، جرى خلالها الاتفاق على ملامح تكتل سياسي مشترك يضمن الاستحقاق الانتخابي للطرفين، لافتاً إلى أن الإعلان الرسمي عن التحالف بات قريباً، بانتظار حسم التسمية النهائية.

وبحسب المصدر، فإن التحالف المرتقب سيحوز نحو 30 مقعداً نيابياً، ما يمنح منظمة بدر فرصة الحصول على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد تثبيت قيمة هذا المنصب بين 15 و17 نقطة ضمن معادلة توزيع المناصب، على أن تُخصص النقاط المتبقية لمنح التحالف وزارة خدمية إضافة إلى هيئة مستقلة.