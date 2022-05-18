بعد إبعاده عن منصب نقيب المحامين.. هيئة المساءلة تعلن عدم شمول "المهنا" بإجراءات اجتثاث البعث

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، يوم الأربعاء، عدم شمول محمد صالح المهنا بإجراءات اجتثاث حزب البعث.

وبكتاب رسمي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أبلغت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة نقابة المحامين العراقيين أنها منحت (محمد المهنا) كتاباً بعدم شموله بإجراءاتها.

وأول أمس الإثنين، قرر القضاء العراقي، إبطال ترشيح "محمد المهنا" لمنصب نقيب المحامين العراقيين لانتمائه الى حزب البعث المحظور.

ووفقاً لوثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "القضاء أكد شمول المهنا باجراءات هيئة المساءلة والعدالة وقرر إبطال ترشيحه لانتخابات نقابة المحامين وإشعار الهيئة القضائية بذلك".

كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين العراقيين، امس الثلاثاء، فوز المحامية "أحلام اللامي" بمنصب النقيب بعد ابطال ترشيح محمد المهنا.

وكان محمد صالح المهنا، فاز يوم الخميس، (23 / 3 / 2022) بانتخابات نقابة المحامين العراقيين.

وتصدر المهنا خلال الانتخابات باعلى الأصوات على المرشحين المنافسين أحلام اللامي ورزاق العبيدي.

وحصد المهنا اكثر من 5627 صوتا خلال الانتخابات فيما حصلت أحلام اللامي على 4193 صوتا ورزاق العبيدي على 2063 صوتا.