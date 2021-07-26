بعد انسحاب الصدر والشيوعي.. اتفاق سياسي بشأن موعد الانتخابات المبكرة

شفق نيوز / كشف تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، يوم الاثنين، عن وجود اتفاق سياسي بين قادة القوى السياسية كافة، بشأن موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقبل يومين، قرر الحزب الشيوعي العراقي مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن القتل والاغتيالات في البلاد.

وسبق انسحاب الشيوعيين، إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفي الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والحكومة اللاحقة أيضا.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات البرلمانية المبكرة، سوف تجري في موعدها وهذا الموعد هو ثابت، وهناك اتفاق سياسي بين القيادات السياسية كافة، أن لا تأجيل للانتخابات، كونها مطلباً جماهيرياً ومطلباً من قبل المرجعية الدينية في النجف".

وأضاف العبودي، أن "انسحاب بعض القوى السياسية من الانتخابات البرلمانية المبكرة، ومقاطعتها، لن يؤثر على قضية إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، خصوصاً أن هذه الانسحابات ليست نهائية، وغير تامة".

وأوضح أن "القوى المنسحبة لم تعلن ذلك إلا بعد إغلاق باب الانسحابات بشكل رسمي من قبل المفوضية، وهذه الانسحابات ربما تأتي ضمن الدعاية الانتخابية، فهي تريد الترويج لنفسها من خلال اتخاذ هكذا خطوة".