بعد انسحاب الصدر.. نيجيرفان بارزاني يعرب عن قلقه من "فوضى" ويوجه دعوة للأحزاب الكوردية

شفق نيوز / علق رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على آخر التطورات السياسية في العراق، لاسيما بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واستقالة جميع نوابه من البرلمان.

وكتب بارزاني في تغريدة له على تويتر، "إننا ننظر بقلق إلى آخر التطورات السياسية في العراق، نأمل ألا تكون هناك فوضى، وأن يكون مجلس النواب ممثلا لكل العراقيين"، داعياً في الوقت نفسه جميع الأحزاب الكردية إلى "الوحدة".

ووجه الصدر، أمس الأحد، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

هذا وعلمت وكالة شفق نيوز، عن اجتماع مرتقب من المقرر عقده من قبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وصف بـ"المهم" لاتخاذ قرار "موحد" بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.