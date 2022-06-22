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بعد انسحاب الصدر .. بارزاني يعلن شروط الإقليم للمشاركة في الحكومة الاتحادية المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2022-06-22T10:39:29+0000
بعد انسحاب الصدر .. بارزاني يعلن شروط الإقليم للمشاركة في الحكومة الاتحادية المقبلة

شفق نيوز/ قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، إن إقليم كوردستان يشترط مشاركته في الحكومة الاتحادية المقبلة التزام الأطراف السياسية العراقية بالمبادئ الثلاثة "الشراكة، والتوازن، والتوافق".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر إقامته في مصيف صلاح الدين السفير الدنماركي لدى العراق ستيج باولو بيراس الذي زار الزعيم الكوردي لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.

وذكر البيان أنه خلال اللقاء ذاته تم بحث الوضع السياسي في العراق والتحديات والعقبات التي تعترض العملية السياسية في البلاد.

وبشأن مشاركة الإقليم في الحكومة المقبلة والعملية السياسية في العراق أكد الزعيم الكوردي أن شروط الإقليم للعملية السياسية التزام الأطراف السياسية العراقية بالمبادئ الثلاثة "الشراكة، والتوازن، والتوافق".

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