بعد انسحابها من تحالف الحلبوسي .. "طريقة صوفيّة" تنضم إلى"الأنبار الموحد"

شفق نيوز/ أعلن تحالف الأنبار الموحد، يوم السبت، انضمام زعيم الطريقة الكسنزانية الصوفية، ورئيس تجمع الوحدة الوطنية، إلى التحالف.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تأكيداً لأواصر الأخوة والعمل والمصير المشترك، ولوضوح أهداف وخطى وتوجهات تحالف الانبار الموحد في المشاركة بتصحيح مسار العملية السياسية بشكل عام بدء من محافظتنا، قرر رئيس تجمع الوحدة الوطنية الانضمام الى تشكيلات تحالف الأنبار الموحد، الشيخ شمس الدين نهرو محمد الكسنزاني القادري الحسيني".

وأضاف "في الوقت الذي نثمن في تحالف الأنبار الموحد قيادة وكوادر وقواعد جماهيرية هذة الثقة العالية من سماحة الشيخ شمس الدين الكسنزاني، نجدد التأكيد والالتزام بالعمل السياسي الاخوي المشترك وتقديم المصلحة العليا للعراق أولا انطلاقاً من أنبار الأصالة والوطنية".

وأكد تحالف الأنبار الموحد "نحن مصرون على العبور بمحافظة الأنبار الى بر الأمان والحرية والتحرر من الطغيان وفق خطة عمل مدروسة تقدم الحل لمراجعة ومعالجة إخفاقات المرحلة السابقة والحالية".

وأشار إلى أن "أبواب تحالف الأنبار الموحد مفتوحة أمام كل الكفاءات والقيادات الشبابية والقوى والتشكيلات المدنية الأنبارية التي تبحث عن مساحة عمل مُنتج وساحة تنافس ديمقراطي يُعيد لمحافظة الأنبار مدنيتها وبريقها بعيداً عن أساليب القرصنة الحزبية وتكميم الأفواه".

وكان رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم شمس الدين محمد نهرو، قد أعلن يوم الأحد الماضي 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الانسحاب من تحالف "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال نهرو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدافع من وراء قرارنا بالتحالف معكم (تقدم) هو لغرض تعزيز الشراكة الوطنية والعمل المشترك خدمة لبلدنا الحبيب. ولكننا لم نلمس من هذا التحالف أي خطوة أو بادرة تؤكد هذه الشراكة".

وأضاف "لذا فإننا نود إعلامكم بقرارنا بالانسحاب من هذا التحالف".