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بعد انتهاء مهلة وزير الصدر.. إخراج المعتصمين من البرلمان والاعتصام أمام المبنى

Category: سیاسة

Date: 2022-08-05T18:01:48+0000
بعد انتهاء مهلة وزير الصدر.. إخراج المعتصمين من البرلمان والاعتصام أمام المبنى

شفق نيوز/ أفاد مصدر في اللجنة التنسيقية للاعتصام الذي يقوم به أنصار التيار الصدري، يوم الجمعة، بإخراج المعتصمين من مبنى مجلس النواب العراقي وإغلاقه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة قامت مساء اليوم بإخراج المعتصمين وإغلاق مبنى مجلس النواب وتنظيفة بعد المهلة (72) التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وأكد المصدر؛ أن "الاعتصام مفتوح ومستمر في الباحة الخارجية خارج مبنى البرلمان ولا يوجد أي انسحاب المعتصمين".

وقال المقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الملقب بـ"وزير القائد"، الثلاثاء (2 آب الجاري)، "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الابطال، تقرر إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور".

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