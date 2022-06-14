عقب انتهاء الاجتماع .. الإطار التنسيقي يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ دعا الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة الإسراع في تسمية رئيس جديد للعراق، وتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وعقد الاطار التنسيقي في وقت سابق من صباح اليوم، مع تحالف "عزم"، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة "بابليون"، والمستقلين في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لبحث مستجدات الوضع السياسي ومناقشة سبل الانفتاح على باقي القوى السياسية للاسراع في تشكيل الحكومة، وفقا لمصدر مطلع.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي الراهن وسبل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية .

وأضاف البيان ان المجتمعين أكدوا أن المرحلة المقبلة مهمة وتستدعي الإسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وانتخاب رئيس الجمهورية، و تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وتؤمن الحياة الكريمة وتحفظ الأمن والاستقرار للجميع".

ودعا الاطار التنسيقي في بيانه "القوى الفاعلة في المشهد السياسي كافة الى المشاركة في الحوارات"، معربا عن "استعداده لمفاتحة جميع الأطراف لإيمانه بأن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة قوية ومقتدرة وتقدم الخدمات وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد، وتسهم في حفظ مكانة ودور العراق في المنطقة والإقليم".

يأتي هذا في وقت وجه فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتقديم استقالاتهم استعداداً لتقديمها إلى رئاسة المجلس وذلك على خلفية استمرار عرقلة تشكيل حكومة أغلبية من قبل الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.