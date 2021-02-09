بعد انتشار 100 الف "مقاتل".. سرايا الصدر تسلم القوات الامنية معلومات مهمة

شفق نيوز/ كشفت سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن تسليمها معلومات "مهمة" عن استهداف "المقدسات" الى الجهات الأمنية المختصة.

وقال المتحدث باسم السرايا صفاء التميمي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم زيارة قيادة عمليات المشتركة والاجهزة الامنية المختصة وتم تزويدها بما نملك من معلومات مهمة حصلنا عليها".

وبين التميمي ان "هناك تعاطياً كبيراً من الأجهزة الأمنية بخصوص المعلومات التي اعطيت لهم، وكانت هناك استجابة سريعة من القوات الأمنية ولهذا انسحب عناصر سرايا السلام من العاصمة بغداد وكربلاء والنجف".

وأضاف المتحدث باسم سرايا السلام، أن "عدد افراد السرايا، الذين انتشروا، يوم أمس، في العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء ومحافظة النجف، هم أكثر من 100 الف مقاتل".

وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد كشف في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن النفير العام الذي أعلنته "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار أحبط محاولات "الإرهاب والفاسدين" باستهداف المراقد المقدسة، والشخصيات "الوطنية والدينية" في العراق.

وسرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر تمثل الالوية ( 313 - 314 - 315 ) في تشكيلات قوات الحشد الشعبي.

وتشكلت سرايا الصدر بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى وأجزاء واسعة من محافظات صلاح الدين و كركوك و الأنبار وديالى، وعملت كقوة دفاعية عن المزارات الدينية ودور العبادة.