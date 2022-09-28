بعد امتداد.. 11 نائبا مستقلا يرفضون حضور جلسة البرلمان

شفق نيوز / أعلن 11 نائباً مستقلاً في البرلمان العراقي، عدم حضورهم لجلس المجلس المقررة اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من قرار مشابه اتخذه نواب حركة امتداد.

وجاء في بيان كتبه 11 نائباً، ورد لوكالة شفق نيوز: "‎انطلاقاً ‎من ثوابتنا الوطنية والتي أعلنا عنها مسبقا قبيل الانتخابات الماضية في تحقيق التغيير المنشود وبناء دولة المؤسسات والابتعاد عن المنهجية التقليدية في إدارة الدولة ‎على مدار 19 عام التي جلبت الويلات لشعبنا الكريم والتي يحاول البعض تكريسها في ‎هذه المرحلة الحرجة ايضاً".

وأضاف البيان، "ولإعطاء فرصة لتشكيل حكومة مستقلة قوية بعيدة عن ‎الاحزاب التقليدية قادرة على قيادة البلد الى بر الامان والشروع بتغيير حقيقي، نعلن ‎عن رفضنا حضور جلسة مجلس النواب ليوم الاربعاء ورفضنا لنهج التوافق ‎والمحاصصة ولن نكون جزءاً من الصراع الحالي.