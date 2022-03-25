بعد الإطار.. اجتماع "هام" للسيادة في منزل الخنجر

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي، يوم الجمعة، بعقد اجتماع لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر في منزل الأخير بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع حضره رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وسيناقش جلسة البرلمان ليوم غد السبت المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، عقد الاطار التنسيقي الشيعي اجتماعا في منزل القيادي في الاطار ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وأبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز اليوم الجمعة؛ أن "الاجتماع يناقش جلسة البرلمان ليوم غد السبت المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية".

وكان محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، قال لوكالة شفق نيوز في وقت سابق؛ إن الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكوردستاني جمعا تواقيع أكثر من 130 نائبا لمقاطعة جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غدا السبت لانتخاب رئيس جديد للعراق.