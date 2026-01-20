بعد الأحداث السورية.. العراق يوجه دعوة دولية للقضاء نهائياً على "داعش"

شفق نيوز- بغداد

دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى توحيد الجهود الدولية للقضاء على تنظيم "داعش" بشكل شامل بعد التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، مطالباً بإيجاد حلول سياسية لمعالجة جذور التطرف.

وقال الأعرجي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز إنه "انطلاقا من مسؤولية العراق الوطنية والإقليمية في مواجهة الإرهاب، نؤكد أن خطر تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة والعالم، مستفيدا من حالة عدم الاستقرار في سوريا وما خلفته سنوات الصراع من فراغات أمنية وإنسانية".

وأضاف: "العراق يدعو إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة داعش الإرهابي بشكل شامل من خلال التنسيق الأمني، ودعم الحلول السياسية، ومعالجة جذور التطرف، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام في المنطقة والعالم".

ويشهد شمال وشرق سوريا منذ أيام مواجهات مسلحة بين قوات الجيش و"قسد"، وتطورت الاشتباكات، أمس الاثنين، لتصل إلى السجون التي تضم عناصر "داعش"، الأمر الذي أدى لتبادل الاتهامات بين الطرفين حول فتح السجون أو السيطرة عليها.

وفي تطور لافت لما يجري في الداخل السوري، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن قواتها انسحبت من مخيم "الهول" – يضم عائلات داعش بينهم عراقيون - وإعادة التموضع في محيط مدن شمال سوريا التي تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة، عازية السبب إلى "الموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم داعش وعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير".

جدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت اليوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.

في حين اتهم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الحكومة السورية بعدم الاستجابة لأي من مبادرات وقف إطلاق النار، مؤكداً أن مخيم الهول يتعرض لهجمات عنيفة منذ مساء أمس.