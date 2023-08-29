بعد الوزيرين .. مبعوث الرئيس التركي يجري زيارة الى العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، يوم الثلاثاء، أن مبعوث رئيس جمهورية بلاده سيزور العراق في وقت قريب.

وذكر بيان صادر عن رئاسة جمهورية العراق، ان الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، عمر بولات، بحضور معالي وزير التجارة أثير الغريري.

وأكد رشيد خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات سيما الاقتصادية والتجارية والبيئية، وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة التعاون والتنسيق المتواصل خصوصا في مجال ملف المياه بما يعزز التفاهم، لافتا إلى أهمية الأمن والاستقرار للبلدين.

كما أشار الرئيس العراقي، إلى أهمية عمل الشركات التركية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتعاون في المجالات الصناعية خاصة في تأهيل المعامل والمصانع العراقية وتقوية التجارة بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق، موضحا أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتحسين البنية التحتية والبدء في مشاريع الإعمار وتقديم الخدمات ذات الصلة بمتطلبات المواطنين.

من جانبه، أكد الوزير عمر، حرص بلاده على توطيد أواصر العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات والعمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار.

وأكد الوزير التركي عزم بلاده على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، مبينا أن العراق يشكل مركزا مهما في التجارة بالنسبة إلى تركيا.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الاتصالات والزيارات لعدد من المسؤولين في كلا البلدين، مؤكدا بهذا الصدد أن مبعوث الرئيس التركي فيصل أوغلو من المؤمل أن يقوم بزيارة إلى العراق قريبا.

ووصل بولات أمس الاثنين الى العراق عقب قيام مواطنه وزير الخارجية التركي يوم الثلاثاء الماضي بإجراء زيارة رسمية إلى بغداد وأربيل التقى خلالها كبار المسؤولين وبحث معهم عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا أكثر من 15 مليار دولار خلال العام الماضي 2022 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.