بعد الكتائب.. بدر تعلن "المساندة" لإيران: لا مكان للحياد في المعركة المصيرية

شفق نيوز- بغداد

أكد مكتب التوجيه العقائدي في منظمة بدر، يوم الاثنين، موقفه الصريح من المشاركة لدعم إيران في حال تعرضها للحرب، وذلك بعد موقف سابق مشابه صدر عن كتائب حزب الله في العراق.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يعلن مكتب التوجيه العقائدي المركزي لمنظمة بدر عن موقفه الثابت والمبدئي في مساندة ودعم الجمهورية الإسلامية قيادةً وشعبًا في مواجهة الغطرسة الاميركية الاسرائيلية".

وأضاف أن "ما يجري اليوم ليس حدثًا عابرًا، بل هو معركة مصيرية بين جبهة الحق وجبهة الباطل برز فيها الايمان كله الى الشرك كله، ولن يكون فيها مكان للحياد أو التردد أو الصمت"، مبينا "ندعو جميع كوادرنا والمؤمنين إلى تعزيز الوعي العقائدي، وترسيخ ثقافة المقاومة، والالتفاف حول القيادة الحكيمة، ونبذ كل محاولات الفتنة والتفرقة".

ودعت كتائب حزب الله العراقية، مساء أمس الأحد، جميع "المجاهدين" إلى الاستعداد لـ"حرب شاملة" دعماً لإيران ضد من أسمتهم بـ"صهاينة الأرض".

وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نتوجّه بندائنا إلى الإخوة المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها بإن يتهيؤوا لحرب شاملة دعماً وإسناداً للجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت لأكثر من أربعة عقود إلى جنب المستضعفين ولم تبالي لمذهب أو لون أو عرق".

وأضافت: "تجتمع اليوم قوى الضلالة من صهاينة الأرض وعتاتها لمحاولة إخضاعها (إيران) بل لتدميرها ونسف كل الثوابت القيمية والأخلاقية، وإذ نشدد على ضرورة دعمها من قوى المحور وإسنادها بما يتمكنوا، نؤكد للأعداء أن الحرب على الجمهورية لن تكون نزهة، بل ستذوقون فيها ألوان الموت الزؤام ولن يبقى لكم في منطقتنا باقية".

وتابعت الكتائب: "نقول لإخوتنا المجاهدين أن يستعدوا ميدانياً لذلك، لا سيما إذا ما أعلن الجهاد من المراجع لخوض هذه الحرب القدسية، وما يترتب عليه من أحكام أو عمل جهادي يرتقي إلى العمليات الاستشهادية".