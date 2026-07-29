بعد القصف.. الزيدي يصل مقر هيئة الحشد الشعبي

شفق نيوز- بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، مساء اليوم الأربعاء، إلى مقرّ هيئة الحشد الشعبي، والتقى رئيس الهيئة وعدداً من القيادات والمسؤولين الأمنيين فيها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الزيدي استمع إلى شرح مفصل بشأن الاعتداءات التي تعرض لها العراق فجر اليوم، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات".

ووجّه الزيدي، بحسب البيان، بـ"تكريم عوائل الشهداء، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان علاجهم، بما في ذلك نقلهم إلى خارج العراق إذا اقتضت حالتهم الصحية ذلك".

وكان مجلس الأمن العراقي قد أدان في اجتماع طارئ عقد برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الهجوم الأميركي – السعودي، موعزاً لوزارة الخارجية بالتحرك الدولي لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة.

ويأتي هذا الموقف عقب اتهام السعودية "فصائل عراقية موالية لإيران" بإطلاق طائرات مسيّرة استهدفت منشآت الطاقة داخل المملكة، فيما قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن الحرس الثوري الإيراني وجّه أكثر من 30 هجوماً جوياً خلال 72 ساعة ضد القوات الأميركية والبنية التحتية السعودية.

وأعلنت "سنتكوم"، فجر الأربعاء، أن مقاتلات أميركية وسعودية نفذت ضربات دقيقة على مواقع للأسلحة والإمدادات اللوجستية في مناطق عدة من شرقي العراق، قالت إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن تلك الهجمات.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية، الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة وصفتها بـ"غير النهائية" للضربات الأميركية السعودية المشتركة التي استهدفت مقرات رسمية تابعة لها في عدد من المحافظات العراقية.

بدورها أمهلت "المقاومة العراقية"، الحكومة وقتاً لانتظار "ردها" على القصف الذي تعرضت له مقار الحشد، فيما توعدت بالرد على أميركا والسعودية.

ودفع التصعيد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى إلغاء زيارته المقررة إلى السعودية، بحسب ما أفاد به مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز.