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بعد القصف الايراني.. علاوي ينتقد المواقف العراقية "الخجولة" تجاه الاعتداءات

Category: سیاسة

Date: 2022-11-14T14:40:47+0000
بعد القصف الايراني.. علاوي ينتقد المواقف العراقية "الخجولة" تجاه الاعتداءات

شفق نيوز/ انتقد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الاثنين، المواقف العراقية الرسمية "الخجولة" تجاه تكرار الاعتداءات الخارجية.

وقال علاوي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "المواقف الرسمية المتواضعة والخجولة من استمرار الاعتداءات الخارجية على الأراضي العراقية وعدم مكافحة نشاطات التنظيمات الارهابية التي تتخذ من بعض المناطق منطلقا اعتداءاتها على دول الجوار هو السبب الرئيس في استمرار التمادي على السيادة العراقية والتدخلات الاثمة في الشأن العراقي نريد ان نرى إجراءات تحفظ هيبة العراق وسيادته".

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني عمليات القصف، وأشار إلى أنها استهدفت مقار ما وصفها بـ"جماعات ارهابية".

وأدان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني القصف، وقال إنه "يعد انتهاكاً لسيادة الإقليم".

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