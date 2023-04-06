بعد القراءة الأولى.. تعليق من الإطار التنسيقي بشأن إقرار الموازنة

شفق نيوز/ أكد عضو الإطار التنسيقي، حسن فدعم، وجود اصرار على إقرار قانون الموازنة العامة سريعاً، وبخاصة في هيئتها الثلاثية.

وقال فدعم، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب قرأ القراءة الأولى لقانون الموازنة، وهذه خطوة إيجابية وكان هناك تفاعلاً جيداً داخل مجلس النواب مع الموازنة، وإصرارا على إنجازها بشكل سريع، دعماً للحكومة ولمشروعها الخدمي".

وأضاف أن "موازنة الثلاث سنوات تعد سابقة جيدة، وسيمرر مجلس النواب هذه الموازنة بعد مناقشة ملاحظات أعضاء مجلس النواب عليها، وقراءتها قراءة ثانية الأسبوع المقبل أو الذي يليه".

وأكد فدعم، أن "موازنة الثلاث سنوات ستؤدي إلى استقرار خدمي وسياسي، ورؤية واضحة للمشاريع والخدمات، ما سيصب بمصلحة البلاد بصورة عامة"

وباشر مجلس النواب أمس الأربعاء، بالقراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).

وكان عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر، كشف في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن إقرار الموازنة العامة سيكون بعد عيد الفطر.