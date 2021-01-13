بعد الفياض.. أمريكا تفرض عقوبات على "الخال ابو فدك"

شفق نيوز/ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ، الأربعاء، عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاثة أفراد و16 كيانا.

وشملت العقوبات الأمريكية منظمتين يسيطر عليهما المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، المنظمتان تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.

وبحسب وكالة أنباء فارس، فإن أستان قدس رضوي ومعهد بركات للمعرفة من بين المؤسسات المدرجة في هذه القائمة.

كما تضم قائمة عقوبات إیران "أبو فدك المحمداوي" او ما يعرف بـ"الخال"، وهو رئيس اركان قوات الحشد الشعبي، وخليفة أبو مهدي المهندس.

ويأتي ذلك بعد أن وضعت امريكا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، على قائمة عقوباتها