بعد الفشل بإعتماد مرشح واحد.. "المجلس السني" يرشح السامرائي وهيبت الحلبوسي لرئاسة البرلمان

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر قيادي في المجلس السياسي الجامع للقوى السنية، مساء اليوم الأحد، عن "تعثر" مفاوضات قادة المجلس باعتماد مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، والخروج بمرشحين اثنين للمنصب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع قادة المجلس السياسي مساء اليوم لم يفضي إلى اتفاق على مرشح واحد لشغل منصب رئيس مجلس النواب، لذلك لجأ المجتمعون إلى تقديم مرشحين اثنين عن تحالفيّ العزم وتقدم".

وبين أن "مرشح العزم هو زعيم التحالف مثنى السامرائي، ومرشح تقدم هو القيادي هيبت الحلبوسي، وسيتم تقديمهما إلى البرلمان الجديد للتصويت على أحدهما".

وأكد القيادي في المجلس، أن "اجتماعاً تكميلياً سيُعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي لحسم الأمر وما إذا كان سيتعمد الاتفاق على مرشح واحد أم يتم تقديم السامرائي والحلبوسي".

وعقد المجلس السياسي الوطني، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً لحسم مرشحه لرئاسة مجلس النواب، إلا أنه أخفق في ذلك ولم يتوصل إلى مرشح وحيد، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال مراسلنا إن اجتماع الإطار السني انتهى دون التوصل إلى اتفاق بشأن حسم منصب رئيس مجلس النواب، مبيناً أن المجتمعين قرروا عقد اجتماع آخر في الساعة العاشرة ليلاً، لغرض اتخاذ قرار نهائي يتعلق بترشيح شخصية لتولي رئاسة البرلمان.

ووفق التقاليد السياسية بعد 2003، يُخصص رئيس البرلمان للمكون السني، النائب الأول للشيعة، والنائب الثاني للكورد.