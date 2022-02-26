بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.. قيادية في ائتلاف المالكي تلمح لاستعادة الكويت

شفق نيوز/ رأت القيادة في ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، يوم السبت، أن قيام روسيا باستعادة أوكرانيا سيُمهد الطريق أمام العراق لاستعادة الأراضي المسلوبة في اشارة واضحة الى دولة الكويت.

يأتي هذا التصريح غداة استنكار ورفض سفارة الكويت لدى بغداد، لتغريدات السياسي ورجل الدين العراقي أياد جمال الدين، والتي دعا فيها الى استعادة الكويت للعراق.

وقالت نصيف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها ضد تنظيم داعش الإرهابي تجعل العراق مؤهلاً في المستقبل لاستعادة الأراضي المسلوبة منه على غرار ما فعلت روسيا خلال اجتياحها لأوكرانيا".

وأوضحت، "رغم أننا ضد ثقافة الحروب مهما كانت أسبابها ودوافعها، إلا أنه في حال قيام روسيا باستعادة أوكرانيا فهي بذلك ستمهد الطريق أمام بقية الدول لاستعادة الأراضي المسلوبة منها، ومن بينها العراق الذي تكالبت عليه الظروف السيئة وتسبب بعض الخونة والمرتشين بضياع حقوقه وأراضيه ".

وبينت نصيف، ان "المعطيات الحالية تشير الى أن القوات المسلحة العراقية باتت قوية وقادرة على خوض التحديات بعد تحقيقها الانتصارات على الإرهاب الداعشي خلال فترة قياسية، وبالتالي لا نستبعد أن يستعيد العراق حقوقه وأراضيه المسلوبة باعتبارها حقاً مشروعاً".

وكان السياسي ورجل الدين اياد جمال الدين قد قال في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ‏"استرجاع روسيا لأوكرانيا.. يفتح باب الأمل لاسترجاع الدول الكرتونية مثل الكويت وتايوان".

وردّت سفارة الكويت لدى بغداد على تغريدات جمال الدين وقالت إن هذه التغريدات "حملت عبارات مرفوضة ومستهجنة ومردود عليها".

وأضافت أنه "في الوقت التي تعبر فيه استيائها البالغ لمثل هذه التصرفات التي تهدف للنيل من العلاقات الاخوية التي تربط البلدين، فإنها تدعو السلطات العراقية المعنية الى لجم هذه الاصوات النشاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".