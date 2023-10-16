بعد العدل.. وزراء العمل العرب يجتمعون في بغداد نيسان المقبل

شفق نيوز/ رحب رئيس مجلس الوزراء العراقي، يوم الاثنين، بمؤتمر وزراء العمل العرب الذي تستضيفه العاصمة بغداد في نيسان من العام المقبل، مؤكدا بذل كل الجهود في سبيل إنجاح هذا اللقاء التعاوني المتميز.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، صباح اليوم الاثنين، الأمين العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية، مبينا أن اللقاء شهد التباحث في مجمل ظروف بيئة العمل العربية والإقليمية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بها.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، أنّ الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها مسائل الإصلاح الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ومكافحة البطالة، مثمناً الدور الذي تضطلع به المنظمة، التي هي أحد تشكيلات جامعة الدول العربية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء دعم العراق نشاطَ المنظمة، وترحيبه بمؤتمر وزراء العمل العرب الذي ستستضيفه العاصمة بغداد في نيسان من العام المقبل، وبذل كل الجهود في سبيل إنجاح هذا اللقاء التعاوني المتميز.

وبدأ في العاصمة بغداد، يوم أمس الأحد الخامس عشر من تشرين الأول 2023، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب تحضيراً لاجتماع الوزراء في الدورة 39، وصوت الاجتماع على جدول أعمال يتضمن 6 بنود.