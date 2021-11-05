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بعد كتلة الصدر .. وفد الديمقراطي الكوردستاني يجتمع مع المالكي والأخير يعلن التفاصيل

Category: سیاسة

Date: 2021-11-05T12:10:12+0000
بعد كتلة الصدر .. وفد الديمقراطي الكوردستاني يجتمع مع المالكي والأخير يعلن التفاصيل

شفق نيوز/ أجتمع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الجمعة مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمالكي أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات المواقف السياسية والأمنية ، والمتغيرات التي افرزتها الانتخابات والتشكيك بنتائجها .

واشار المالكي الى ضرورة توحيد المواقف بين القوى السياسية في المرحلة الراهنة ، مؤكدا ان ازمة التشكيك بنتائج الانتخابات لا تزال قائمة والقوى المعترضة على النتائج بانتظار الرد على الطعون والشكاوى التي تقدمت بها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

وبين رئيس ائتلاف دولة القانون ان قوى الاطار التنسيقي متفقة على ضرورة ايجاد حلول تنصف المعترضين حول النتائج بموجب القانون ، وعدم التفريط بحقوقهم .

بدوره اعرب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن امله في ايجاد حلول تنهي الازمة الراهنة ، مؤكدا ان موقف الحزب الديمقراطي مع توحيد القوى السياسية والجلوس على طاولة الحوار من اجل الاسراع تشكيل حكومة تلبي طموح الشعب العراقي .

وكان الوفد المفاوض للكتلة الصدرية، برئاسة حسن العذاري، قد استقبل صباح اليوم، وفد الديمقراطي الكوردستاني، في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد.

ووصل وفد كوردي برئاسة هوشيار زيباري إلى العاصمة بغداد أمس الخميس، لتهدئة الاوضاع والتحاور بين الاحزاب السياسية تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب عضو الحزب الديمقراطي ميادة النجار لوكالة شفق نيوز.

وبحسب مسؤولين كورد، فأن القوى الكوردية تنتظر لملمة شتات نظيرتها الشيعية والتوافق بين هذه القوى لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، للدخول بمفاوضات تشكيل تلك الحكومة وتوزيع حقائبها وفقا للعرف السياسي والاستحقاق الانتخابي.

ويدور الحديث عن تحالف لتشكيل الحكومة بين الصدريين 73 مقعداً والحزب الديمقراطي الكوردستاني 33 مقعداً، بالإضافة إلى تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي 38 مقعداً.

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