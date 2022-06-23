سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد الصدريين.. "حقوق" الكتائب تنسحب من البرلمان العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-06-23T16:50:19+0000
بعد الصدريين.. "حقوق" الكتائب تنسحب من البرلمان العراقي

شفق نيوز/ أعلنت حركة "حقوق" المنضوية ضمن الإطار التنسيقي والتابعة لكتائب حزب الله، يوم الخميس، عن انسحاب نوابها من عضوية مجلس النواب العراقي.

وقال مصدر في الحركة لوكالة شفق نيوز، إن "نواب حركة (حقوق) الستة الذين أدوا اليوم اليمين الدستورية كبدلاء لنواب الكتلة الصدرية المستقيلين، انسحبوا من مجلس النواب".

وهذا ما اكده في كلمة مصورة وردت لوكالة شفق نيوز، رئيس حركة حقوق حسين مؤنس، وقال ان "العملية السياسية مرت بأزمة معقدة ناتجة عن التباين في توجهات الأطراف الفاعلة في إدارة الدولة".

واضاف "نؤكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على إدارة الدولة في هذه المرحلة"، مبينا "اتخذنا قراراً بالانسحاب من مجلس النواب وعدم إشغال مقاعد المستقيلين لأننا لن نكون بديلاً عن الأخوة في الكتلة الصدرية".

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس جلسة استثنائية لأداء اليمين الدستورية للخاسرين الأكبر أصواتاً في الانتخابات الأخيرة، كبدلاء لنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من المجلس بناء على طلب من زعيمهم مقتدى الصدر الذي اعلن انسحابه من العملية السياسية.

 

related

يخلو من ممثل للمالكي.. الإطار التنسيقي يشكل وفدا للقاء لجنة الصدر

Date: 2021-10-28 09:15:13
يخلو من ممثل للمالكي.. الإطار التنسيقي يشكل وفدا للقاء لجنة الصدر

الصدريون للمشككين: زوبعتكم ستنتهي بحقيبة وزارية وسنشكل الحكومة مع الكورد والحلبوسي

Date: 2021-10-12 13:19:14
الصدريون للمشككين: زوبعتكم ستنتهي بحقيبة وزارية وسنشكل الحكومة مع الكورد والحلبوسي

الاتحادية لن تلغي النتائج.. واجتماع "مكاشفة" بين الإطار والكتلة الصدرية

Date: 2021-12-20 16:30:12
الاتحادية لن تلغي النتائج.. واجتماع "مكاشفة" بين الإطار والكتلة الصدرية

السيستاني يرفض "الاعتداء" الامريكي ويوجه رسالة للحكومة: اتخذوا اجراءات كفيلة

Date: 2019-12-30 15:51:04
السيستاني يرفض "الاعتداء" الامريكي ويوجه رسالة للحكومة: اتخذوا اجراءات كفيلة

ائتلاف المالكي يتحرك للتصويت على بدلاء النواب الصدريين في جلسة طارئة

Date: 2022-06-19 18:23:22
ائتلاف المالكي يتحرك للتصويت على بدلاء النواب الصدريين في جلسة طارئة

ابو علي العسكري يقدم رواية جديدة عن استعراض "ربع الله" ويوجه رسالة لـ"مدعي الإصلاح"

Date: 2021-03-25 21:53:03
ابو علي العسكري يقدم رواية جديدة عن استعراض "ربع الله" ويوجه رسالة لـ"مدعي الإصلاح"

غداً يجتمعون.. مستقلون: من الصعب المستصعب تشكيل كتلة نيابية قوامها 40 نائباً

Date: 2022-05-07 18:08:15
غداً يجتمعون.. مستقلون: من الصعب المستصعب تشكيل كتلة نيابية قوامها 40 نائباً

كتائب حزب الله: الإنزال الامريكي تصرف همجي .. والحشد لا يحمي المطلوبين

Date: 2022-04-27 20:42:20
كتائب حزب الله: الإنزال الامريكي تصرف همجي .. والحشد لا يحمي المطلوبين