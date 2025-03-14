بعد الشيباني.. فيدان في بغداد قريباً

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، مساء الجمعة، عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية تركيا هاكان فيدان، إلى العاصمة العراقية بغداد، خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان سيزور بغداد قريبا لمناقشة جملة من الملفات المهمة والمشتركة بين البلدين وتنسيق التعاون بين البلدين لضبط أمن المنطقة وتقديم الدعم اللازم للإدارة المؤقتة في سوريا، تمهيداً لتشكيل حكومة منتخبة".

وأضاف أن "تركيا تريد الاطلاع على التفاهمات العراقية -السورية كونها تريد النجاح لحكومة الشرع وبالتالي تريد ان يكون للعراق دورا إيجابيا في قيام الحكومة السورية".

وأوضح المصدر، أن "فيدان إلى بغداد تدعم زيارة نظيره السوري، وتؤكد على أهمية توحيد المواقف الداعمة لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة وبما يضمن حقوق كل المكونات والأقليات في دول جوار سوريا".

وأشار المصدر، إلى أن "وزير الخارجية التركي، سيناقش مع المسؤولين في بغداد، ملفات مهمة تعزز التعاون العراقي ـ التركي في المجالات الاقتصادية والأمنية".

وأجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم 26 كانون الثاني الماضي، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد التقى خلالها بنظيره العراقي فؤاد حسين، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومسؤولين آخرين، وبحث معهم قضايا مختلفة والعلاقات الثنائية.

وكان فيدان، أجرى زيارة للعراق في آب/ أغسطس عام 2023، وكانت شاملة ومكثفة، التقى فيها مسؤولين في بغداد، بما فيهم قادة كتل الإطار التنسيقي، ومن ثم زار أربيل، وبحث في تلك الزيارة مجمل القضايا العالقة بين البلدين، ولاسيما الأمنية منها.

هذا ووصل اليوم الجمعة، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد، وأجرى لقاءات مع رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، وعقد مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.