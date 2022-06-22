بعد السيادة.. كتلة الديمقراطي الكوردستاني ستشترك في جلسة الغد

شفق نيوز/كشف مصدر نيابي، مساء الاربعاء، عن موقف كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ازاء مشاركتها في جلسة البرلمان يوم غد الخميس.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستشترك في جلسة مجلس النواب ليوم غد الخميس.

وفي وقت سابق ، أعلن تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، مساء الاربعاء، مشاركته في جلسة يوم غد الخميس.

واليوم الأربعاء، دعت رئاسة مجلس النواب المرشحين "الخاسرين الأكبر" بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين الى حضور جلسة يوم غد الخميس، فيما بين أن ستة من هؤلاء البدلاء امتنعوا عن الحضور كونهم من مرشحي الكتلة الصدرية.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب امس الثلاثاء، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً.