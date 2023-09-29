رئيس الجمهورية يزور الحمدانية ويصف فاجعة العرس بأنها "كارثة مؤلمة يبقى تأثيرها لسنوات"

شفق نيوز/ وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، صباح اليوم الجمعة، إلى قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل لتقديم التعازي الى ذوي ضحايا فاجعة قاعة الأعراس، وزيارة المصابين في المستشفيات للاطلاع على حالاتهم الصحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة نينوى، إن الطائرة المروحية التي تقل رشيد حطت في القضاء، وكان في استقباله فور وصوله رئيس الحكومة المحلية نجم الجبوري وعدد من المسؤولين الحكوميين والقادة الامنيين في المحافظة.

وشارك رشيد في مجلس عزاء أُقيم على أرواح الضحايا في مطرانية "مار بهنام وسارة"، وقال في كلمة ألقاها في مراسم العزاء، إن عواطف الشعب العراقي كافة مع ذوي ضحايا ومصابي هذه الكارثة التي امتد صداها إلى خارج البلاد، وان برقيات زعماء الدول تدل على الاهتمام بهذه الكارثة المؤلمة، مشددا على ضرورة العمل على معالجة المصابين والاهتمام بهم.

وأكد على اهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار للأفراد والقوميات والطوائف والديانات بالعراق كافة، قائلا: نحن كلنا عراقيون.

ووصف رئيس الجمهورية، "كارثة" حريق قاعة الأعراس في الحمدانية بأن تأثيرها سيبقى لسنوات وسنوات، مردفا بالقول إن الحكومة العراقية جادة في معالجة الجرحى الراقدين بالمستشفيات، والاهتمام بأُسر الضحايا.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد زار قضاء الحمدانية أمس الخميس بعد وصوله الى محافظة نينوى وحمّل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية السلامة العامة، ووجه بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة حريق الحمدانية.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.

وأفادت سلطات الأمن، بمصرع واصابة أكثر من 200 شخص جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، مشيرة إلى نقل العشرات من الجرحى إلى مستشفيات اقليم كوردستان.