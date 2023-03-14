بعد السوداني .. العبادي وشواني يصلان إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي ووزير العدل خالد الشواني، يوم الثلاثاء، إلى محافظة السليمانية لحضور ملتقاها السابع.

وقال محافظ السليمانية الدكتور هفال ابو بكر خلال بيان وكالة شفق نيوز، إنهم "استقبلوا مجموعة من ضيوف ملتقى السليمانية المقرر ان يبدأ غدا الأربعاء في الجامعة الأميركية في العراق - السليمانية".

واضاف ان العبادي وشواني وصلا بعد ظهر اليوم الى السليمانية وتم استقبالهم في مطار المحافظة الدولي .

وسيعقد ملتقى السليمانية يومي 15 و 16 آذار/مارس من قبل معهد الدراسات الإقليمية والدولية (IRIS) في الجامعة الأمريكية في السليمانية بمشاركة شخصيات عراقية وعربية عالمية.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أربيل في زيارة لإقليم كوردستان العراق برفقة وفد حكومي.