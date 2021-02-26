سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد السعودية.. وزير خارجية العراق يزور إيران

Category: سیاسة

Date: 2021-02-26T16:41:50+0000
بعد السعودية.. وزير خارجية العراق يزور إيران

شفق نيوز/ يجري وزير الخارجيّة فؤاد حسين زيارة رسميّة إلى الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة يوم غد السبت، وتستمر ليوم واحد، يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحادثات ستتركز حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد". 

وأضاف أن زيارة وزير الخارجيّة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة تأتي بعد زيارته التي أجراها إلى المملكة العربيّة السعوديّة خلال الفترة من 22 إلى 23 شباط 2021.

related

وزير الخارجية العراقي يزور إيران

Date: 2021-02-02 16:20:08
وزير الخارجية العراقي يزور إيران

وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

Date: 2021-02-03 05:28:30
وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

وزير الخارجية العراقي يصل طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين

Date: 2020-09-26 07:53:56
وزير الخارجية العراقي يصل طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين

تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق

Date: 2020-06-06 10:02:44
تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق

امريكا تفرض عقوبات على 20 شخصية وكيانا ينتهكون السيادة العراقية

Date: 2020-03-28 11:38:55
امريكا تفرض عقوبات على 20 شخصية وكيانا ينتهكون السيادة العراقية

مسؤول ايراني: اضطرابات العراق ولبنان تستهدف اضعاف جبهة المقاومة

Date: 2019-11-04 13:11:26
مسؤول ايراني: اضطرابات العراق ولبنان تستهدف اضعاف جبهة المقاومة

وزير الخارجية العراقية: طلبنا من إيران التدخل لوقف قصف الخضراء

Date: 2021-01-18 09:57:31
وزير الخارجية العراقية: طلبنا من إيران التدخل لوقف قصف الخضراء

واشنطن تكشف تأثير إيران "الكبير" وراء قتل المحتجين في العراق

Date: 2019-12-02 19:18:01
واشنطن تكشف تأثير إيران "الكبير" وراء قتل المحتجين في العراق