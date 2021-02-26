بعد السعودية.. وزير خارجية العراق يزور إيران

شفق نيوز/ يجري وزير الخارجيّة فؤاد حسين زيارة رسميّة إلى الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة يوم غد السبت، وتستمر ليوم واحد، يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحادثات ستتركز حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد".

وأضاف أن زيارة وزير الخارجيّة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة تأتي بعد زيارته التي أجراها إلى المملكة العربيّة السعوديّة خلال الفترة من 22 إلى 23 شباط 2021.