بعد السعودية وتركيا.. فرنسا تبلغ حسين الموقف الأوروبي عشية زيارته إيران

شفق نيوز- بغداد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، جان نويل بارو، مساء اليوم السبت، التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما استعرض الأخير الموقفين الفرنسي والأوروبي من العلاقات مع إيران، وذلك عشية زيارة يجريها حسين إلى طهران.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فؤاد حسين بحث خلال اتصال هاتفي مع جان نويل بارو، العلاقات الثنائية بين البلدين، في سياق تعزيز التعاون المشترك وتطوير مجالات التنسيق السياسي والدبلوماسي".

وبحسب البيان فقد "تناول الاتصال بحث الأوضاع الإقليمية المتوترة، لا سيما التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف، "كما جرى بحث زيارة فؤاد حسين المرتقبة إلى إيران، وتبادل الآراء بشأن مواقف مختلف الدول إزاء التطورات الراهنة، إلى جانب استعراض الموقفين الفرنسي والأوروبي من العلاقات مع إيران".

واتفق الجانبان على "أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في دعم الحوار وتخفيف حدة التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي"، وفق البيان.

هذا وكان فؤاد حسين قد بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيريه كل على حدة، السعودي فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان، التوترات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

وتأتي هذه الاتصالات عشية زيارة رسمية يجريها فؤاد حسين إلى العاصمة الإيرانية طهران غداً الأحد، فيما أوضح مصدر إيراني لوكالة شفق نيوز، أن زيارة الوزير العراقي ستستغرق يوماً واحداً سيلتقي خلالها نظيره الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين آخرين لبحث العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، والتصعيد الأخير الحاصل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني قد صرّح نهاية العام 2025، بوجود مساعٍ لعقد مفاوضات بين أميركا وإيران في العاصمة بغداد، وذلك خلال لقاء متلفز مع قناة "الميادين" اللبنانية.

بدورها رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، بالوساطة العراقية لإحياء المفاوضات الثنائية بين طهران وواشنطن.