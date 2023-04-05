بعد الحلبوسي والياسري.. السفيرة الامريكية تجتمع مع فائق زيدان

شفق نيوز/ اجتمعت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي، يوم الأربعاء، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان.

وقالت رومانوسكي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "لقاء مثمر مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.. يسعدنا أن يشارك القضاء العراقي في ورش عمل المعهد الدولي للعدالة حول قضايا مكافحة الإرهاب والمحاكم التجارية".

بدوره ذكر المركز الإعلامي للقضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "القاضي زيدان والسفيرة الامريكية بحثا دعوة القضاء للمشاركة في ورش العمل التي ينظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في مواضيع تخص مكافحة الارهاب والفساد الاداري".

واليوم الأربعاء، عقدت السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي اجتماعين كلا على حدة مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزيرة الاتصالات هيام الياسري.