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بعد الحلبوسي.. الكاظمي يتجه الى صالح لبحث اوضاع البلاد

Category: سیاسة

Date: 2022-05-25T16:00:37+0000
بعد الحلبوسي.. الكاظمي يتجه الى صالح لبحث اوضاع البلاد

شفق نيوز/ زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، بعد ساعات من لقاء جمعه برئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وتم خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، "بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلد، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار ودعم القوات الأمنية في ملاحقة خلايا داعش واليقظة والحذر من مخططاته الرامية لزعزعة أمن المواطنين".

وفي شأن الأوضاع السياسية، "جرى بحث تطوراتها مع التأكيد على ضرورة الحوار في معالجة المسائل العالقة بروح المسؤولية والوطنية وتلبية الاستحقاقات المُنتظرة، إلى جانب بحث الأوضاع الاقتصادية وأهمية إيلاء متطلبات المواطنين المعيشية والخدمية أولوية قصوى والعمل على الاستجابة للأحتياجات الضرورية وبما يضمن العيش الكريم".

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