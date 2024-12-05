بعد الجلسة "السرية".. الإطار يعلن إلغاء فكرة التغيير الوزاري

شفق نيوز/ كشف قيادي في الإطار التنسيقي، يوم الخميس، عن طرح موضوع "التغيير الوزاري" خلال الجلسة "السرية" التي استضاف فيها البرلمان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمس، مؤكدًا أن هذا التغيير أصبح أمرًا غير مجدٍ.

وقال النائب عامر الفايز، لوكالة شفق نيوز، إن جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس الأربعاء تناولت موضوع التغيير الوزاري في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح الفايز، أن رئيس الوزراء رد خلال الجلسة بأن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلافية، وأنه لا يمكن تنفيذ أي تغيير وزاري دون توافق الكتل السياسية.

وأشار الفايز إلى أن غالبية الكتل السياسية أبدت عدم رضاها عن فكرة التغيير الوزاري، معتبرة أن الوقت المتبقي من عمر الحكومة لا يسمح بإجراء تغييرات ذات جدوى.

وأضاف أن الفترة المتبقية تتطلب التركيز على إيجاد البدائل وتقديم الخدمات، بحيث لا يستطيع الوزير الجديد تقديم أي خدمات ملموسة في هذه الفترة القصيرة.

وأكد الفايز أن فكرة التغيير الوزاري قد تم إلغاؤها بشكل رسمي، وأن ما تبقى من عمر الحكومة لا يكفي لإجراء أي تغييرات وزارية.

واستضاف البرلمان العراقي أمس الأربعاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى جانب ثلاثة من وزرائه، في جلسة "سرية"، شهدت مناقشة جملة من القضايا الأمنية والاقتصادية.

وتناول رئيس الوزراء تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة بعد أحداث 7 تشرين الأول 2023، مؤكداً على الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك تأمين الحدود وانتشار القطعات العسكرية.

كما عرض السوداني أسباب تعديل قانون الموازنة الاتحادية، واستعرض نسب تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته.