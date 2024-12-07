بعد الثلاثي.. العراق يخطط لاستضافة اجتماع دولي لمناقشة تداعيات الأزمة السورية

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي أمرلي، يوم السبت، عن عزم العراق استضافة اجتماع دولي على مستوى الزعماء لمناقشة القضية السورية.

وقال آمرلي لوكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ مجلس النواب بتوجيه دعوة لدول الجوار والدول الإقليمية لمناقشة الأزمة السورية والوضع الراهن في المنطقة.

وأوضح آمرلي، أن الاجتماع الدولي سيعقد في بغداد خلال الفترة القادمة، وسيجمع رؤساء دول ووزراء لمناقشة سبل حل الأزمة السورية والتعامل مع الأحداث الجارية في سوريا وتأثيراتها على أمن البلدان المجاورة.

وأضاف أن ما يحدث في سوريا لا يقتصر تأثيره على أمن العراق فحسب، بل يهدد دولًا أخرى في المنطقة، مشيراً إلى أن بعض الدول تدعم المجاميع الإرهابية لزعزعة استقرار المنطقة وليس سوريا فقط.

واستضافت العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس الجمعة، اجتماع ثلاثياً جمع وزير خارجية العراق فؤاد حسين ونظيريه السوري بسام صباغ الإيراني عباس عراقجي، تم خلاله بحث التطورات المتسارعة في سوريا، وخاصة دخول الفصائل المسلحة إلى مدينة حمص، وقد حذر المسؤولون من أن هذه التطورات قد تشكل "تهديداً خطيراً" للأمن الإقليمي.

وأعرب الوزير العراقي عن قلق بلاده البالغ تجاه هذه المستجدات، مؤكداً أن لها تأثيراً مباشراً على استقرار المنطقة، بينما أكد الوزير السوري أن التوترات الحالية تشكل خطراً على الأمن الإقليمي، في حين قال الوزير الإيراني إن هجوم فصائل المعارضة السورية هو "مؤامرة امريكية صهيونية".