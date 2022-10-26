بعد التعديلات.. البرلمان يحدد رسمياً يوم الخميس للتصويت على حكومة السوداني

Category: سیاسة

Date: 2022-10-26T15:09:10+0000

بعد التعديلات.. البرلمان يحدد رسمياً يوم الخميس للتصويت على حكومة السوداني

related

السوداني يعلن "تدقيقا نهائياً" لاسماء كابينته الحكومية: ستعرض غدا

Date: 2022-10-26 09:44:07

حكومة السوداني أمام "اختبار كركوك".. تغيير المحافظ والعودة إلى ما قبل "أكتوبر 2017"

Date: 2022-10-22 14:42:05

رئاسة البرلمان تنظر بموعد جلسة منح الثقة: طلب السوداني غير واجب التنفيذ

Date: 2022-10-26 09:48:40

ائتلاف المالكي بشأن حقائبه الوزارية: نحن أُم الولد

Date: 2022-10-25 07:05:23

الولايات المتحدة تجدد دعمها للحكومة العراقية المرتقبة برئاسة السوداني

Date: 2022-10-25 13:46:07

أمير قطر يعلن دعم بلاده لحكومة السوداني "المرتقبة"

Date: 2022-10-19 15:56:16

"الدفاع" تشعل خلافات واسعة داخل البيت السني.. 3 مرشحين يتنافسون للظفر بها

Date: 2022-10-22 10:41:47

مهمة "محفوفة بالمخاطر".. كيف سيواجه السوداني ملف العلاقات الخارجية؟

Date: 2022-10-26 07:06:01