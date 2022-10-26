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بعد التعديلات.. البرلمان يحدد رسمياً يوم الخميس للتصويت على حكومة السوداني

Category: سیاسة

Date: 2022-10-26T15:09:10+0000
بعد التعديلات.. البرلمان يحدد رسمياً يوم الخميس للتصويت على حكومة السوداني
بعد التعديلات.. البرلمان يحدد رسمياً يوم الخميس للتصويت على حكومة السوداني

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