"بعد التعديلات الاخيرة".. شفق نيوز تنشر مشروع قانون موازنة 2023

شفق نيوز/ حصلت وكالة شفق نيوز، يوم الأحد، على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بعد إجراء آخر تعديل عليها من قبل اللجنة المالية النيابية.

وتضمن النص الأخير للموازنة تعديلاً لأجرته اللجنة المالية النيابية يتعلق بإقليم كوردستان وهو ما أثار جدلاً، حيث يرى الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن التعديل "مخالف لاتفاقات سابقة" بين رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ووفقاً لنص الموازنة الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الإيرادات المالية لهذه السنة تقدر بـ134 تريليوناً و552 ملياراً و 919 مليوناً و63 ألف دينار عراقي، باحتساب إيرادات من تصدير النفط الخام بسعر 70 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير يومي يبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف برميل، و400 ألف برميل يومياً من صادرات نفط الإقليم، وبسعر صرف للدولار 1300 دينار.

في حين تبلغ النفقات 198 تريليوناً و910 مليارات و343 مليوناً و590 ألف دينار، أي بعجز مالي يبلغ نحو 64 تريليون دينار.

قانون موازنة 2023