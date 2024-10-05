بعد التصعيد الأخير.. رسائل "تحذير" أمريكية وضغوطات حكومية على الفصائل المسلحة

شفق نيوز/ كشفت مصادر حكومية مطلعة، اليوم السبت، عن تلقي الحكومة العراقية رسائل تحذير شديدة اللهجة من قبل الجانب الأمريكي بشأن عمليات الفصائل المسلحة الأخيرة ضد الامريكان بقاعدة عسكرية في مطار بغداد دولي، وكذلك تصعيد الأعمال العسكرية ضد إسرائيل.

وقال المصادر، لوكالة شفق نيوز، ان "مسؤولين مختلفين في الحكومة العراقية تلقوا رسائل أمريكية خلال الـ(48) ساعة الماضية كانت شديدة اللهجة وتهدد باستهداف فصائل مسلحة وحتى قياداتها في حال استمر الهجوم على المصالح الامريكية في العراق والمنطقة، وإذا ما صعدت الفصائل من عملياتها العسكرية ضد إسرائيل".

وأضافت المصادر أن "الحكومة العراقية اخذت تلك الرسائل على محمل الجد، وتعمل حالياً بالضغط على الفصائل لمنعها من أي عمليات ضد الأمريكان سواء داخل العراق أو خارجه في سوريا، وكذلك المطالبة منها بتخفيف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وجعلها عمليات إسناد دون إصابة أي اهداف مهمة بقواعد عسكرية وغيرها داخل الأراضي المحتلة، فما حصل في الجولان قبل يوم، لن يمر دون رد قريب عسكري على الفصائل المتورطة بتلك العملية داخل سوريا او داخل العراق".

وختمت المصادر الحكومية المطلعة ان "المسؤولين العراقيين ابلغوا قادة الفصائل برسالة امريكية شديدة اللهجة، حتى يتخذوا إجراءات احترازية وامنية، خشية من أي استهداف قد ينالهم خلال الأيام المقبلة".