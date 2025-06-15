بعد التحذير الامني.. السفارة الأمريكية لشفق نيوز: مستمرون بعملنا في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ اكدت السفارة الأمريكية في العراق، يوم الأحد، استمرار اعمالها ببغداد والقنصلية في اربيل، وذلك بعد التحذير الذي أطلقته بشأن وجود مخاطر تعرضها لهجمات.

وقال متحدث باسم السفارة، لوكالة شفق نيوز، إنه "في 11 حزيران/ يونيو، ومن باب الحرص الشديد، أمر وزير الخارجية الأمريكية روبيو بسحب الموظفين الحكوميين غير الطارئين من سفارة الولايات المتحدة في بغداد والقنصلية العامة في أربيل".

وأضاف "لا يوجد أولوية أعلى لدى الوزارة من ضمان سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين داخل البلاد وخارجها، وكذلك أفراد البعثة".

وبين "تؤكد الولايات المتحدة مجددًا التزامها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع العراق، وستظل سفارة الولايات المتحدة في بغداد والقنصلية العامة في أربيل مفتوحة وتواصل عملها لتعزيز هذه العلاقة".

وتابع "نحن ملتزمون بقوة بمواصلة تعزيز أولوياتنا السياسية في العراق، ودعم سيادة العراق، والحوار مع القادة العراقيين والشعب العراقي".

وأصدرت السفارة الأمريكية لدى بغداد، في وقت سابق من اليوم الأحد، تنبيهاً أمنياً حذّرت فيه المواطنين الأمريكيين من تزايد احتمالات وقوع أعمال عنف أو هجمات ضد مصالحها في العراق.

ودعت السفارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق إلى تجنّب الأماكن التي يرتادها الأجانب، إضافة إلى تجنّب التجمعات والحشود الكبيرة.

وأكدت السفارة، أنها ستواصل متابعة الوضع الأمني عن كثب وتقديم التحديثات اللازمة حال توافر أي مستجدات، في وقت لا تزال فيه وزارة الخارجية الأمريكية تبقي على تحذير السفر إلى العراق عند المستوى الرابع "ممنوع السفر".

وفي وقت سابق من اليوم، هددت كتائب حزب الله في العراق، باستهداف المصالح والقواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة في حال تدخلت واشنطن عسكرياً في الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، فيما وجهت رسالة إلى الحكومة العراقية والإطار التنسيقي.