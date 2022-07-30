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بعد البرلمان.. اتباع التيار الصدري يدخلون مبنى مجلس القضاء الأعلى (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T11:05:37+0000
بعد البرلمان.. اتباع التيار الصدري يدخلون مبنى مجلس القضاء الأعلى (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم السبت، بأن متظاهري التيار الصدري اقتحموا مبنى مجلس القضاء الاعلى في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسلنا ان متظاهري التيار الصدري توجهوا الى مبنى مجلس القضاء الاعلى وقاموا بتطويقه واقتحامه رغم محاولات القوات الامنية المكلفة بحماية المبنى منعهم من الدخول.

وكان المقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الملقب بـ"وزير الصدر"، قد غرّد في وقت سابق اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، قائلاً "إن شئتم إيصال صوتكم (للقضاء العراقي) فلا نرضى بالتعدي عليهم، نزاهة القضاء مطلبنا، استقلالية القضاء مطلبنا".

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

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