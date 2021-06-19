بعد البرقيتين.. رئيسي يتلقى اتصالين هاتفيين من صالح والكاظمي

شفق نيوز/ أجرى كلاً من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم السبت، اتصالين هاتفيين مع الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي، وذلك عقب برقيتي تهنئة بعثا بها اليه بعد اعلان فوزه باعلى الاصوات في الانتخابات الرئاسية الايرانية.

وقالت رئاسة جمهورية العراق في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس برهم صالح أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، مبينة أن صالح قدم تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، وفق البيان، التأكيد على أهمية العلاقات المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، والروابط القوية بين الشعبين الصديقين، وأهميّة مواصلة العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والتنسيق المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان مقتضب، إن الاخيـر أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية ابراهيم رئيسي، وقدم تهانيه بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وأكد الكاظمي خلال الاتصال على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية وفي مجال محاربة الإرهاب وبما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وفقا للبيان.

من جانبه عبر الرئيس الإيراني رئيسي عن شكره للكاظمي، مذكرا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الجمهورية الإسلامية على تنميتها وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد، ووجه دعوة رسمية إلى الكاظمي لزيارة إيران في أقرب فرصة.

وفي وقت سابق من اليوم، بعث الكاظمي برقية تهنئة إلى "رئيسي"، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد خلالها على "عمق العلاقات المتميزة بين الشعبين العراقي والإيراني، وتطلعه إلى توثيق أواصر التعاون المشترك والعمل على توفير الأمن والاستقرار لشعبينا ولسائر شعوب المنطقة".

كما بعث صالح، في وقت سابق اليوم، برقية تهنئة الى رئيسي، متمنياً له النجاح في مهمته، ومؤكداً على تعزيز العلاقات.

وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران، في وقت سابق اليوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فرز معظم الأصوات.

وقال مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا في إيران، جمال عارف، في تصريح للصحفيين، إن "رئيسي حصل على 17 مليون و800 ألف صوت، بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين".

ولم تمر سوى ساعات على هذا الاعلان لتوجه منظمة "العفو الدولية" اتهامات الى "رئيسي" بارتكاب جرائم ضد الانسانية، مطالبة مجلس الامن بالتحقيق معه.