بعد الانتخابات المحلية .. صلاح الدين أول محافظة عراقية تسمّي رئيسا ونائبا له بمجلسها الجديد

شفق نيوز/ انتخب مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، رئيسه الجديد ونائبه، بعد شهر ونصف من إجراء الانتخابات المحلية، لتكون اول محافظة بالعراق تسمّي رئيسا ونائبا لمجلسها الجديد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة صلاح الدين عقد جلسته الاولى اليوم الاحد، وصوت بالاغلبية على عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية بالإجماع نائباً لرئيس للمجلس".

وكان مجلس القضاء الأعلى، وجه يوم الإثنين، 22 كانون الثاني الجاري، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية .

وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، الأحد، 21 كانون الثاني الجاري، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.