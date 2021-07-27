بعد الاعلان الامريكي.. قائد فيلق القدس الايراني يصل بغداد في زيارة "سرية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بوصول قائد فيلق القدس الايراني الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة "سرية".

وتأتي هذه الزيارة بعد ساعات من اعلان الرئيس الامريكي جو بايدن انتهاء مهام قواته "القتالية" في العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، وصل، اليوم، الى بغداد في زيارة سرية وغير معلنة، مبيناً أن الزيارة تأتي من أجل الاجتماع مع عدد من القوى السياسية والفصائل المسلحة لغرض مناقشة الاتفاق العراقي – الامريكي الاخير، الذي تم بين الكاظمي وبادين بخصوص الانسحاب الامريكي الكلي من العراق.

ورحبت القوى السياسية "الشيعية"، بنتائج المفاوضات التي اجراها وفد عراقي في العاصمة الامريكية واشنطن نتجت عنها اعلان من الرئيس الامريكي جو بايدن بـ"انتهاء المهام القتالية" في العراق.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقاء جمعه يوم أمس الاثنين برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد.

ووصل الكاظمي أمس الاول (الأحد 25 تموز الجاري) على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والدفاع والنفط والتجارة والثقافة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية.

وكان قاآني قد زار بغداد في التاسع من حزيران الماضي، وعقد اجتماعات موسعة مع أطراف حكومية وسياسية وفصائل شيعية مسلحة لغرض بحث الاوضاع على الساحة العراقية.