بعد الاعتراضات على قانون الانتخابات .. البرلمان العراقي يرجئ عقد جلسته لموعد آخر

شفق نيوز/ أخفق مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، في عقده جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وقرر إرجاء عقدها إلى الأسبوع المقبل.

وادرج تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2008 الوارد من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم) ضمن جدول اعمال مجلس النواب هذا اليوم، فيما تم تأجيل انعقاد الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان شاخه وان عبد الله لمدة نصف ساعة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب، إن مجلس النواب أجلّ انعقاد جلسته الى يوم الاثنين القادم.

من جهته عزا مصدر برلماني في تصريح لوكالة شفق نيوز، الاخفاق في عقد الجلسة الى عدم تحقيق النصاب القانوني بالحضور جراء الاعتراض الحاصل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وأضاف أن النواب المستقلين تمكنوا هم السبب الرئيسي في عدم انعقاد جلسة البرلمان لهذا اليوم.

وكانت مشادة كلامية قد حصلت في وقت سابق من اليوم داخل كافتيريا البرلمان بين نواب من كتل مختلفة مع مستقلين حول قانون انتخابات مجالس المحافظات.

تتمة..