بعد "الاعتداءات" الايرانية والتركية.. البرلمان العراقي يناقش غداً "حفظ السيادة" بـ"جلسة مغلقة"

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، غداً الثلاثاء، جلسة مغلقة لبحث "الاعتداءات" على اقليم كوردستان وانتهاك سيادة العراق.

وقال عضو مجلس النواب العراقي بريار رشيد لوكالة شفق نيوز ، إن "مجلس النواب العراقي سيجتمع غدا لبحث انتهاك السيادة العراقية وهجمات تركيا وإيران على إقليم كردستان".

واوضح ان "الاجتماع سيكون مغلقا".

ووفقاً لجدول اعمال جلسة الغد، فإن البرلمان سيناقش موضوع واحد هو "حفظ سيادة العراق بجلسة مغلقة".

وكانت مصادر أمنية، كشفت لوكالة شفق نيوز، فجر الاثنين، تعرض العاصمة أربيل وقضاء كويسنجق لقصف صاروخي استهدف مقار أحزاب معارضة، ومخيماً للاجئين الإيرانيين.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الى القيام بعملية عسكرية برية في شمال سوريا والعراق. وقال أردوغان في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العملية العسكرية الجوية التي نفذناها في شمال سوريا والعراق لن تقتصر على الغارات الجوية".

وأضاف، "سنجري نقاشات بشأن مشاركة قوات برية في العملية العسكرية في شمال سوريا والعراق".

وفجر امس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ مقاتلاتها لغارات جوية على معاقل حزب العمال الكوردستاني والأجنحة المحلية الموالية له شمالي سوريا والعراق.

وذكرت الوزارة أن، "العملية تهدف لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها".