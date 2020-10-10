بعد الاردن.. دولة عربية كبيرة ترحب بـ"اتفاق سنجار"

شفق نيوز/ أعربت مصر عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة العراقية، مع حكومة إقليم كوردستان بشأن وضع قضاء "سنجار" في محافظة نينوى.

ويقضي اتفاق سنجار بإدارة مشتركة لتلك المنطقة المتنازع عليها بينهما والتي تخضع للمادة 140 من الدستور العراقي بجانب بعض المناطق الأخرى مثل كركوك وخانقين ومخمور.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية ونشر على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، اليوم السبت، رحبت جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه حول إدارة المُقاطعة في العراق الشقيق.

وأعربت مصر عن "دعمها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق وصون سيادته، وبما يُلبَّي تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الاستقرار، والتنمية، والازدهار".

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، أمس الجمعة، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أبرم اتفاقا "تاريخيا" مع إقليم كردستان حول سنجار.

ويتضمن الاتفاق التطبيع في سنجار وإعادة النازحين إليها وضبط إدارتها، والعمل على إخراج القوات غير الشرعية منها.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد رحبت، في وقت سابق اليوم السبت، بالاتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لإدارة قضاء سنجار.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في تصريح صحفي الاردن تقف بالمطلق إلى جانب العراق، وتدعم الحكومة العراقية في جهودها لتجاوز كل التحديات وحماية أمن العراق واستقراره وسيادته، وتحقيق طموحات الشعب العراقي الشقيق في النمو والازدهار.