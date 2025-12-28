مثنى السامرائي يرفض ترشيح هيبت الحلبوسي: لا يمثل إرادة المجلس السياسي

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، يوم الأحد، ترشحه رسمياً لمنصب رئاسة مجلس النواب العراقي، ليتنافس مع هيبت الحلبوسي الذي ترشح للمنصب بدعم من أحزاب شكلت ما يعرف بالمجلس السياسي الجامع للقوى السنية، التي فشلت بإعتماد مرشح واحد.

ترشيح الحلبوسي جاء خلال مؤتمر صحفي لزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، معلناً أن هذا الترشيح يحظى بدعم تحالفه بالإضافة إلى حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، إلى جانب تحالف السيادة، وكذلك تحالف الحسم بزعامة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، وتحالف الجماهير الوطني بزعامة النائب أحمد الجبوري (أبو مازن).

وتعقيباً على ذلك، قال السامرائي- وهو أحد أقطاب المجلس السياسي- في مؤتمر صحفي إن "إعلان تشكيل المجلس كان مبنياً على اتفاق بين القوى الفائزة، وان تكون جميع قراراته بتوافق جميع كياناته، وأن ترشيح أي شخصية تم اعلانها لا يمثل ارادة المجلس"، في إشارة لهيبت الحلبوسي.

ولفت إلى أن هذا الترشيح الذي وصفه بالطبيعي يمثل احزاباً داخل المجلس وليس المجلس السياسي نفسه.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، ظهر الاثنين جلسته الأولى والتي تتضمن تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

ووفق التقاليد السياسية بعد 2003، يُخصص رئيس البرلمان للمكون السني، النائب الأول للشيعة، والنائب الثاني للكورد.