بعد اعتقاله.. مفاجأة بشأن أحد المتهمين بالاعتداء على حيدر الملا

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال أحد الأشخاص المتهمين بالاعتداء على السياسي العراقي والنائب الأسبق حيدر الملا، ضمن منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المتهم الذي ألقي القبض عليه، هو منتسب في وزارة الدفاع"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان القيادي في تحالف العزم فارس الفارس، قد أحاط وكالة شفق نيوز، الأسبوع الماضي، بتفاصيل الاعتداء الذي تعرض له الملا في الغزالية.

وكان الفارس رفقة الملا، في مقر النائب محمود القيسي، قبل وقوع الحادثة، وبعد نهاية الاجتماع خرج (الملا) أولا وبعد قليل عاد مضرجاً بالدماء التي تنزف من رأسه، بحسب الفارس.

لكن مصادر أمنية، أبلغت الوكالة، بتفاصيل مغايرة لرواية الفارس، إذ أشارت إلى أن الأجهزة المختصة تابعت الحادثة عبر مراجعة كاميرات المراقبة، وتمت ملاحظة تعرض عجلة حيدر الملا لأضرار ليتضح أن ما جرى هو حادث اصطدام العجلة مع عجلة أخرى نوع النترا، ضمن سريع الغزالية - أبو غريب، لتندلع بعد ذلك مشاجرة بين الطرفين، ما أسفر عن إصابة الملا وشخص آخر يعمل ضمن حمايته، وثالث يعمل سكرتيراً لديه بجروح.