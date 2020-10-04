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بعد استهداف منزله بـ"عبوة".. اسعد الناصري: المحرضون يتحملون المسؤولية

Category: سیاسة

Date: 2020-10-04T16:33:25+0000
بعد استهداف منزله بـ"عبوة".. اسعد الناصري: المحرضون يتحملون المسؤولية

شفق نيوز/ حمل الناشط البارز في الاحتجاجات الشعبية والمنشق عن التيار الصدري اسعد الناصري، يوم الأحد، ما اسماهم "المحرضون" مسؤولية الهجوم الذي استهدف منزله في محافظة النجف.

وقال الناصري في منشور على صفحته في "فيسبوك"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الاستهداف الذي تعرض له المنزل هذا اليوم كان بعبوة صوتية مضافاً إلى المولوتوف"، مضيفا، أن "هذا المنزل هو ملك لزوجتي أم أحمد التي اعتقلت في زمن النظام السابق سنة وأربعة أشهر بسبب قضايانا المرتبطة بقربنا من السيد الشهيد الصدر. وتم الاعتداء عليه من قبل أناس تدعي الانتساب له!"

وتابع الناصري "نحمِّل المسؤولية على كل من حرَّض بكلمة أو منشور أو غيره، وكنا نتوقع من الجبناء أمثال هذه الأفعال الجبانة والخسيسة. فديدنهم الإجرام وترويع الآمنين".

وكان صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال أمس السبت، إنه تحدث مع الصدر حول ما يقوم به اسعد الناصري، واضاف "ابلغت الصدر بأن الناصري يتجاوز كثيرا".

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