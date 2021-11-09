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بعد استهداف المتظاهرين ومحاولة اغتيال الكاظمي.. العامري يدعو لـ"تهدئة إعلامية": لا للتصعيد

Category: سیاسة

Date: 2021-11-09T13:34:16+0000
بعد استهداف المتظاهرين ومحاولة اغتيال الكاظمي.. العامري يدعو لـ"تهدئة إعلامية": لا للتصعيد

شفق نيوز/ دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الثلاثاء، إلى "تهدئة إعلامية" بين الجميع، مؤكداً ان الأوضاع في العراق لا تتحمل التصعيد.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندعو الجميع إلى التهدئة الإعلامية وترك الأمور إلى القضاء واللجان الفنية المشكلة لحسم الحوادث التي حصلت مؤخراً من الاعتداء على المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف، "نحن جميعاً نثق بالقضاء وبعدالته وشجاعته لذا نأمل من الجميع الالتزام بالتهدئة لأن الأوضاع في العراق لاتتحمل مزيداً من التصعيد ، والمحافظة على الأمن والاستقرار مسؤولية الجميع".

يأتي ذلك، بعد إعلان الكاظمي نجاته من محاولة اغتيال إثر تعرض منزله الى قصف بطائرات مسيرة، فيما أوضحت السلطات الامنية أنها تمكنت من اسقاط طائرتين من ثلاث طائرات مسيرة استهدفت منزل رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وأعربت العديد من الدول عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي نجا منها الكاظمي.

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