بعد استقالة عدنان.. من هو المرشح الأبرز لرئاسة مجلس مفوضية الانتخابات؟

شفق نيوز/ كشف مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، عن المرشح الأبرز لخلافة رئيس مجلس المفوضين المستقيل جليل عدنان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية عباس الفتلاوي، هو المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بعد استقالة القاضي جليل عدنان".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان، استقالته من منصبه.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، قدم استقالته من رئاسة المجلس وإنهاء عمله في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بسبب ظروف حالت بينه وبين إتمام عمله في المفوضية".